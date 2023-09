Cinq clubs belges en Coupe d’Europe ? Un événement rare et une aubaine pour le coefficient européen

Message reçu cinq sur cinq. Après l’Antwerp mercredi en Ligue des champions, ce jeudi coup sur coup, l’Union Saint-Gilloise, Gand, Bruges et Genk se sont qualifiés, eux aussi, pour une Coupe d’Europe. Ce n’est que la deuxième fois que la Belgique envoie cinq représentants après la saison 2016-2017 avec le Club Bruges, Anderlecht, le Standard, Gand et Genk.

Le coefficient européen de la Belgique va-t-il encore augmenter cette saison ? L’année passée, la Belgique a terminé à une très belle 5e place finale derrière les quatre gros championnats, mais devant la France et les Pays-Bas par exemple. Ce qui lui permet d’être aujourd’hui la 8e nation au coefficient européen. De quoi déjà envoyer un club en Ligue des Champions la saison prochaine.

Avec cinq clubs engagés dans les différentes Coupe d’Europe, le plat pays peut même rêver de mieux. Mais il faudra se lever tôt, car si on a pris de la distance par rapport au 9e qu’est l’Ecosse, revenir sur la 7e place du Portugal n’est pas une mince affaire. 14 000 points nous séparent de cette 7e place.

Peu importe. Le but cette saison sera de confirmer la belle campagne européenne l’année passée et les 14 200 points réalisés. D’autant plus qu’on ne va perdre que 7800 points de la saison 2018-2019. Et avec l’ensemble des matches qualificatifs, la Belgique a déjà engrangé 4000 points.

En plus des points, c’est aussi la manne financière non négligeable que vont engranger nos cinq représentants. On parle d’un total de minimum 35 millions d’euros. Dont un gros chèque pour l’Antwerp. Qualifié pour les phases de poules de la Champions League, le champion en titre va ramasser un joli pactole. De quoi rêver de jours meilleurs pour notre football belge ? Il faudra quand même confirmer ces qualifications et prester au plus haut niveau.