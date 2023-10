Cinq choses que vous ignorez sur la mission Psyché de la Nasa

Si l’exploitation minière de Psyché était possible, son fer, son nickel et son or vaudraient la modeste somme de 10 trillions (milliards de milliards) de dollars, selon une estimation du magazine Forbes.

Mais la personne à l’origine de ce calcul, Lindy Elkins-Tanton, responsable scientifique de la mission, a déclaré qu’il s’agissait seulement "d’un exercice intellectuel amusant".

"Nous n’avons aucune technologie, en tant qu’espèce, pour rapporter Psyché sur Terre", a-t-elle déclaré lors d’une récente conférence de presse. Même si cela était possible, la quantité de métal en étant issue inonderait le marché, réduisant sa valeur à zéro, a-t-elle dit.