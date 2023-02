Cinq choses à vérifier sur sa trottinette électrique pour rouler en toute sécurité.

Comme pour n'importe quel appareil électrique alimenté par une batterie, il faut régulièrement s'assurer qu'elle fonctionne correctement. Même si avec le temps, l'autonomie des batteries baisse, cela ne signifie pas qu'il faut en changer.

Pour la garder le plus longtemps possible, les conseils sont les mêmes qu'avec un smartphone. Il faut par exemple éviter une décharge complète et ne pas systématiquement la recharger à bloc. Dans l'idéal, mieux vaut la recharger de 20 à 80%.

Dans tous les cas, il est conseillé de la laisser refroidir un peu avant de la brancher sur le secteur.

Enfin, sachant qu'une batterie a tendance à se décharger plus vite lorsqu'il fait très froid, mieux vaut rentrer son vélo au chaud en hiver, si c'est possible.