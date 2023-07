Cinq choses à connaître sur le cargo en feu transportant plus de 3700 voitures neuves au large des Pays-Bas

"Nous restons encore ouverts à tous les scénarios", indiqué à l'AFP Lea Versteeg, porte-parole des garde-côtes. Par dessus tout, les autorités néerlandaises tentent d'éviter le scénario d'une "marée noire".

Un accident pétrolier peut se produire si le cargo automobile devient instable et coule à la suite d'une forte chaleur, a confirmé au média ZDF le président de l'Association allemande de protection des côtes de la mer du Nord, Gerd-Christian Wagner. "Surtout lorsque le bunker est touché et que le pétrole lourd s'évacue."

Les Pays-Bas, qui n'ont par ailleurs pas demandé l'aide de la Belgique pour gérer l'incendie, restent préparés à cette éventualité. "Un navire d'intervention pétrolière est toujours à proximité du navire en feu. D'autres navires sont également disponibles sur appel en cas de pollution par les hydrocarbures", écrit la Rijkswaterstaat, l'autorité néerlandaise responsable des infrastructures fluviales.

Ces bateaux ont pour objectif de filtrer le pétrole présent en mer. Mais ce filtrage suffirait-il si le bateau coule ? Des inquiétudes persistent.

Les îles de Terschelling, d'Ameland et de Schiermonnikoog à proximité du Fremantle Highway font partie d'un ensemble de huit îles néerlandaises (dont cinq habitées) à cheval entre la mer des Wadden et la mer du Nord, au nord des Pays-Bas.

La mer des Wadden, qui longe une région côtière s'étendant des Pays-Bas au Danemark, a été déclarée patrimoine mondial de l'Unesco et possède une riche diversité de plus de 10.000 espèces aquatiques et terrestres. De plus rien n'indique que le pétrole ne pourrait pas atteindre la Mer du Nord, et ses plages... Y compris celles de la Côte Belge.