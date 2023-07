Cinq bouchons Hi-Fi pour ne pas devenir sourd en festival

Le soleil et la saison des festivals chauffent actuellement la Belgique à blanc. Mais serons-nous tous sourds à 65 ans ? Le mois dernier, Philippe Lefebvre, professeur d’ORL à l’Université de Liège soulignait, sur notre site, que les dommages d’une exposition sonore en concerts pouvaient être graduels et sournois. Pour éviter de déclencher ces bombes à retardement dont on n’a pas forcément conscience, JAM. se penche cette fois sur les meilleurs moyens de protéger ses oreilles - de manière réaliste - en terres musicales. Le tout, en dressant une petite liste non exhaustive des cinq protections les plus en vues du moment.