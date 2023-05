Cinq astuces make-up qui font le buzz sur TikTok

Inspirée de la technique du layering qui consiste à appliquer plusieurs produits de soin, le mascara cocktailing promet des cils plus longs, plus épais et plus volumineux. Pour cette technique, on a besoin non pas d’un mais de trois mascaras.

On commence par appliquer un premier mascara allongeant (on utilise un mascara transparent ou une base généralement blanche), on passe directement à l’autre mascara qui promet d’apporter du volume et enfin on applique une troisième couche formulée pour des cils XXL. Le plus important pour cette technique est de ne pas attendre que la couche précédente ait séché.