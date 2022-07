Cinq artistes outsider sous Haute Tension au Art et Marges musée

Franco Bellucci, Heide De Bruyne, Eric Derochette, Cécile Franceus et Pol Jean ont chacun leur univers et leurs outils : pastel, feutre et stylo à bille, bois et fil à tricoter, câble et tuyau, plastique, raccord de plomberie et animaux. L’enchevêtrement des lignes en 2D, sur la surface du papier, semble libérer l’énergie, au contraire des œuvres en 3 dimensions qui nouent, retiennent, enferment. Les sculptures en laine de Hilde de Bruyne sont des cocons dont on peut redouter les chrysalides ou des fils savamment enchevêtrés en attente d’une proie… La force d’évocation réunis assurément les 5 artistes.