Cinq applis gratuites pour sublimer votre musique sur smartphone

Sound ID se démarque nettement des autres égaliseurs de cette sélection puisqu’elle adapte sa couleur musicale au type de casque utilisé. Embarquant une base de données de près de 350 modèles et 200 marques, l’appli a le chic de ne pas limiter cette impressionnante liste à du haut de gamme. Mieux, en cas de résultat non concluant, un test audio poussé est proposé à l’auditeur pour un calibrage collant à ses préférences musicales. Ce dernier choisit en pratique une boucle de guitares musicale comme une batterie et une guitare metal pour ensuite écouter une dizaine d’effets à valider ou non. Notons que la technologie de mesure et d'étalonnage brevetée de Sound ID a notamment reçu l’aval de Lady Gaga, Kanye West et Frank Ocean.

