Cinq applications de sciences participatives pour préserver la planète

Étudier les interactions entre les plantes et les insectes pollinisateurs, c'est ce que propose l'application Spipoll. Le principe est simple : photographier les insectes qui se posent sur une plante. Il faudra ensuite retoucher et recadrer les images pour les rendre les plus nettes possible, les poster sur le site ou l'application, et tenter d'identifier les spécimens. En ville, sur son balcon ou à la campagne, et à toute saison.

Disponible sur Google Play et l'App Store