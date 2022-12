Cinq ans et demi de purgatoire, des déceptions et peu de beaux souvenirs : retour sur la carrière de Benzema avec les Bleus

Malgré une partie de l’opinion publique qui réclame son retour et des prestations en club sensationnelles, Benzema disparaît des radars de Deschamps pendant 5 ans et demi. Pas d’Euro 2016 et pas de Coupe du monde 2018 non plus.

Victorieux en Russie, Didier Deschamps fait parler les résultats face à la pression populaire. On pense donc la cohabitation Benzema-Deschamps impossible en équipe de France. Mais contre toute attente, le sélectionneur des Bleus décide d’intégrer l’attaquant du Real à sa liste de 26 joueurs pour l’Euro 2021.

Le 2 juin 2021 face au Pays de Galles, Karim Benzema fait donc son grand retour en équipe nationale 2064 jours après son dernier match en sélection.

Championne du monde et présente à l’Euro avec un trident magique Mbappé-Griezmann-Benzema, la France est plus confiante que jamais et compte bien garnir son armoire d’un nouveau trophée. Il faudra finalement attendre le 3e match de l’Euro face au Portugal pour voir Benzema débloquer à nouveau son compteur. Un doublé face aux Lusitaniens pour assurer la qualification des Bleus au tour suivant. En huitièmes de finale, KB9 va d’ailleurs remettre cela en plantant deux autres (très beaux) buts face à la Suisse. Des goals insuffisants pour des Français peut-être trop sûrs d’eux et éliminés aux tirs au but.