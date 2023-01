Cinq ans et de gros investissements prévus à l'hôtel Van Der Valk d'Arlon

Un taux d'occupation de 85%, 20.000 nuitées par an. En 5 ans, l'Hôtel Van Der Valk d'Arlon a trouvé sa place et prévoit d’importants investissements. D’abord en matière d'énergie, avec des panneaux photovoltaïques mais l’hôtel mise aussi sur le biogaz grâce à un partenariat avec les agriculteurs de la région dont les frères Pastoret, Jean-Pascal et Christopher à Sterpenich qui cherchaient à valoriser les effluents d’élevage d’ un point de vue énergétique, électricité et chaleur. Message reçu 5 sur 5 par l’hôtel Van Der Valk. " Nous avons une consommation de pointe de 200 kilowatts par an, " explique Steven Zeeuw van der Laan, le Directeur de l’hôtel, " et demain nous aurons une capacité de 600 kilowatts, donc nous allons produire trois fois plus que nos besoins et fournir de l’électricité à d’autres ! "