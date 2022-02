Cinq ans de travaux pour l’agrandissement et la modernisation de la station de métro Gare centrale

La station du métro bruxellois "Gare Centrale" subira un lifting en profondeur à partir du mois de mars et au cours des cinq prochaines années. "Elle sera plus spacieuse, plus moderne et plus lumineuse", ont indiqué les porteurs du projet de la Stib ce mercredi midi lors d’une conférence de presse organisée dans l’enceinte de la station.

Quatre phases pour atténuer l’impact des travaux

Les travaux seront réalisés par phases en minimisant les perturbations en sous-sol et en surface, sans interrompre le trafic métro, a annoncé la direction de la Stib. Cette station mise en service en 1969 est une des plus anciennes du réseau Stib. Elle accueille chaque jour 53.000 voyageurs dont des milliers de navetteurs empruntant chaque jour la très fréquentée gare ferroviaire voisine.

La capacité de la station va fortement augmenter. Pour plus de confort et de sécurité, les quais seront rénovés et élargis, grâce au déménagement de plusieurs locaux techniques.