Cinq ans après sa disparition, la RTBF rend hommage à Maurane

Afin de découvrir qui était véritablement Maurane, cette chanteuse aux multiples facettes qui se définissait elle-même comme "mélancomique", Benoît Vlietinck l’a suivie pendant un an. Au gré des tournages, séances photos et dîners de famille auxquels Maurane se rend, le réalisateur donne ainsi à voir une femme sensible et pleine d’humour. Une multiplicité qui se traduit dans sa voix, empreinte tout à la fois de douceur et de puissance.