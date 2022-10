Cinq ans après #MeToo : les paroles ont-elles été suivies par des actes ?

Cette phrase, c’est Isabella Lenarduzzi qui nous l’a dite. Cette entrepreneuse sociale est à la tête de JUMP, fondation pour l’égalité entre les hommes et les femmes au travail. Sur son bureau, trône une pyramide. Tout en bas, c’est tout ce qui ressort du sexisme ordinaire : "Ce sont de petites blagues, des remarques qu’on ne ferait pas à un homme et qui disqualifient les femmes au travail. Les violences sexistes, ça commence là. Et à partir du moment où on ne s’en occupe pas, on va arriver rapidement au harcèlement sexuel, comme commencer à faire du chantage, à mettre la personne sous pression. Et puis on arrive à l’agression sexuelle."

Pour elle, il faut donc avant tout agir au niveau de ce sexisme ordinaire. Mais elle estime qu’en Belgique, il y a un déni des entreprises sur les cultures sexistes : "À partir du moment où on est dans le déni de ces comportements sexistes, automatiquement ils sont renforcés."

Isabella Lenarduzzi fait des formations en entreprises : "On est appelé en Belgique uniquement dans des cas extrêmement graves. On ne nous appelle pas au niveau de la prévention car le cadre juridique n’existe pas et ça, c’est dramatique". Selon elle, les outils juridiques n’ont pas évolué depuis le début des années 2000 : "On n’a rien sur la culture sexiste, ce n’est pas dans la loi bien-être, ce n’est pas dans la majorité des chartes sur le bien-être au travail." Et c’est pour cela qu’elle estime que nous sommes passés à côté de #MeToo.

Elle plaide pour que cette notion entre dans le règlement du travail de chaque entreprise, pour que soient clairement établies quelles sanctions pour quel type d'actes. Selon elle, si #MeToo a eu un effet sur les entreprises, c'est uniquement grâce à des femmes et des hommes pour qui ces faits d'harcèlement sexuel sont devenus intolérables.