Cinq ans après le scandale, où en est le Samusocial ?

Le Samusocial est financé à hauteur de 98% par des fonds publics. Le reste, ce sont des dons qui viennent de particuliers ou d'entreprises. A la suite du scandale, le Samusocial a perdu bon nombre de ses donateurs. L'équipe a fait ses calculs. "On a perdu environ 1.500 donateurs dans les six mois qui ont suivi le scandale," déclare Sébastien Roy. "Cela représente environ 15.000 euros par mois car on estime que chaque donateur donne 10 euros. Ce sont juste les donateurs particuliers. A côté de ça, on a perdu aussi énormément d’entreprises qui nous soutenaient, via des dons en nature parfois, comme des grands magasins, comme différentes marques."

Malgré les années qui ont passé et les changements opérés au sein de l'association, le Samusocial n'a pas récupéré l'ensemble de ses anciens donateurs. "On dit souvent qu'il faut deux secondes pour casser une image et qu'il faut des années pour la reconstruire", glisse Sébastien Roy. "On est dans ce processus de reconstruction. On regagne petit à petit la confiance des autorités, des partenaires et des personnes qu'on héberge. Mais il y a toujours des acteurs auprès desquels il faut continuer de travailler. On est sur le chemin."