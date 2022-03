Cinq ans après la "Remontada" face au PSG, les stars du Barça ont changé de camp... ou mis les voiles

Hasard du calendrier, alors que le PSG jouera l'une des rencontres les plus importantes de sa saison sur la pelouse du Real Madrid, mercredi, avec pour enjeu une qualification pour les quarts de finale de la Champions League, les Parisiens "fêtent" ce mardi les cinq ans de la Remontada, un souvenir qui les hante encore aujourd'hui...

Battus 6-1 sur la pelouse du Barça, les hommes d'Unai Emery, vainqueurs 4-0 à l'aller, avaient été éliminés dès les huitièmes de finale de la C1 et courent toujours derrière la Coupe aux grandes oreilles depuis lors.

Cinq ans plus tard, le profil et le statut des deux équipes ont bien changé : l'une est toujours en phase ascendante, l'autre se bat pour sortir d'une crise dans laquelle elle s'est enlisée ces derniers mois.

Deux des plus grandes stars du FC Barcelone de l'époque, Neymar et Lionel Messi, sont passés dans le camp d'en face. Le Brésilien, dès le mercato estival qui a suivi, alors que l'Argentin n'a mis le cap sur Paris que l'été dernier. Quant au dernier représentant de la fameuse MSN, Luis Suarez, il a lui aussi rejoint un club rival : l'Atlético Madrid. Les deux autres plus grandes stars du Barça de l'époque, Ivan Rakitic et Andrés Iniesta, ont eux aussi quitté le navire...

Le PSG, dont l'attaquant vedette était à l'époque Edinson Cavani (auteur d'ailleurs de l'unique but parisien ce jour-là), a depuis revu en profondeur son effectif et attiré de très grands noms du football international. Du côté des départs, Kevin Trapp, titulaire entre les perches, est retourné en Bundesliga, un championnat qu'a également découvert Thomas Meunier, l'un des joueurs pris pour cible par les "supporters" parisiens après la Remontada.

Des 36 joueurs présents sur la feuille de match du 8 mars 2017, ils ne sont d'ailleurs plus que six de part et d'autre à être toujours fidèles à leur club cinq ans plus tard : Marc-André Ter Stegen, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Sergio Busquets, Jordi Alba et Sergi Roberto - auteur du but décisif à la 95ème ! - côté barcelonais, Marquinhos, Marco Verratti, Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe, Julian Draxler et Angel Di Maria côté parisien.

Sur les petits bancs aussi, il y a eu du changement : Luis Enrique, l'entraîneur du Barça entre 2014 et 2017, est depuis le sélectionneur de l'Espagne et a eu de multiples successeurs, dont le dernier en date n'est autre que Xavi, un autre joueur emblématique du club catalan, qui avait pris sa prépension (il avait signé à Al Sadd, au Qatar) en 2015.

Au PSG, Unai Emery, qui avait "survécu" à la Remontada, avait cédé sa place à Thomas Tuchel en 2018, avant l'arrivée de l'entraîneur actuel, Mauricio Pochettino, en janvier 2021. L'Argentin sera-t-il "l'élu" qui ramènera la Champions League à Paris ? Cela passe, d'abord, par une qualification sur la pelouse du Real Madrid mercredi soir, cinq ans et un jour après la Remontada...