"Les tirants du pylône principal étaient rouillés à l’intérieur et on ne pouvait pas le voir de l’extérieur car les câbles en acier étaient recouverts de béton armé", explique Matteo Indice, journaliste pour la Stampa à Gènes. Il suit l’affaire jour après jour depuis cinq ans et n’a aucun doute.

À cause des coupes dans les budgets

"Que le désastre de Gènes a été provoqué à cause des coupes dans les budgets de maintenance du pont pour permettre aux actionnaires de la société des autoroutes de faire plus de profit est incontestable.” Une vérité qui a émergé clairement depuis l’ouverture du procès voici un an.

"Lors des audiences, on a montré des dizaines de rapports falsifiés, des rapports qui voulaient faire croire que le pont Morandi était plus solide que ce qu’il était”, raconte-t-il.