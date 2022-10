Cinq ans après l'indépendance avortée de la Catalogne, le calme avant le retour de la tempête ?

En grande partie, les ardeurs indépendantistes se sont éteintes. Près de la moitié des Catalans réclame toujours l’indépendance, mais tout le monde reconnait que ce ne sera pas possible à court terme. Les indépendantistes au pouvoir ont modéré leur discours. Résultat : les plus radicaux ont claqué la porte du gouvernement régional.

Madrid s’est ouvert au dialogue. La Catalogne a même de nouveau droit de cité à Bruxelles : la semaine dernière, Père Aragones, président de la région, a été reçu par deux commissaires européens, une première pour un dirigeant catalan depuis 2015. C’est le signe d'un retour à la normale. Mais chez les indépendantistes les plus convaincus, on sent une certaine amertume… C’est le cas du journaliste et écrivain Aleix Renyé : "Oui j'étais ému mais j'avais déjà une incertitude : on allait au désastre. L'idée à ce moment-là du parlement de la Catalogne était qu'on pouvait arriver à l'indépendance en passant de la loi espagnole à des nouvelles lois que le parlement de Catalogne avait votées. Je savais qu'une indépendance, ce n'est pas comme cela qu'on l'acquiert".

Mais pour ceux qui sont hostiles à l’indépendance, le climat est beaucoup plus respirable désormais. C’est ce que révèle un autre Catalan, Marc Cases : "C'était un moment très tendu. C'était blanc ou noir. On a un groupe d'amis où on se connaît depuis toujours. Je suis le seul non indépendantiste et bien sûr on m'a traité de facho à cette époque-là parce que je n'étais pas en faveur d'un référendum. Maintenant nous en parlons tranquillement, nous sommes toujours copains. Entre 2017 et maintenant il n'y a plus du tout la même tension".