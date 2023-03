Cinq activités pour stimuler naturellement la production de dopamine.

Nombreuses sont les études qui ont montré que les animaux de compagnie, et notamment les chiens et les chats, représentaient une source de bonheur, et même un moyen de limiter le stress. Non contents de contribuer à réduire le taux de cortisol, l'hormone du stress, comme l'a montré une étude américaine, nos compagnons à quatre pattes permettraient aussi de stimuler la production de dopamine.

Plusieurs travaux scientifiques s'accordent plus spécifiquement à dire que le fait de caresser un animal de compagnie permettrait de libérer deux molécules indispensables : l'ocytocine, l'hormone de l'amour et du lien social, et la dopamine, notre fameuse hormone du bonheur.