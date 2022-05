Ciney: une exposition consacrée au centenaire des bâtiments des Forges

Un peu d’histoire…

Les Forges de Ciney auraient eu 100 ans cette année. L’occasion de rappeler qu’au siècle dernier on trouvait, pratiquement dans chaque maison, des poêles à charbon qui étaient fabriqués aux Forges de Ciney. Et au début des années 1920, Ciney est un nœud ferroviaire dans une région boisée ce qui est idéal pour développer des forges et ce, malgré une crise économique mondiale.

"C’est l’âge d’or, explique le commissaire de l’exposition Jean-Marc Danzain. En pleine crise, les gens essaient de faire des économies. Quand ils achètent un poêle, ils veulent qu’il consomme le moins possible et les poêles de Ciney rencontrent tout à fait cet objectif. La demande est telle qu’il y a énormément d’argent qui rentre et que l’usine va développer des succursales dans différents pays. En France à Givet et à Lausanne en Suisse. Celles de la Louvière, en Belgique et celle de Lausanne ne vont, malheureusement, pas perdurer avec la deuxième guerre mondiale mais celle de Givet a fonctionné jusque dans les années 1980 ".

La marque Ciney s’exporte partout en Europe, mais avec l’évolution technologique, les calorifères deviennent obsolètes.

Jean-Marc Danzain : "les gens ont préféré un chauffage central parce qu’il ne fallait plus descendre à la cave pour aller chercher le charbon, il ne fallait plus faire venir le charbonnier et évacuer les cendres. L’habitude de chauffage changeant, les poêles ne se sont plus vendus".