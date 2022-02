Ciney : un mort et deux blessés dans une explosion due à une fuite de gaz

Un grave accident à Ciney (province de Namur) a fait un mort et deux blessés dans la nuit de dimanche à lundi, selon un bilan communiqué par la zone de secours Dinaphi. Peu avant minuit, une voiture impliquée dans un accident de roulage a percuté une borne de distribution de gaz située rue Saint-Hubert. "Le réseau a été sectionné, s'en est suivi une énorme fuite de gaz" explique le lieutenant Patrick Liétard.

Les habitants du quartier ont alors été invités à évacuer les lieux, sans que les pompiers ne parviennent à entrer en contact avec les occupants de la maison la plus proche de la fuite. "Soudain, toute cette fuite s'est enflammée et a provoqué l'explosion de cette maison" poursuit Patrick Liétard, "C'est dans les décombres de cette maison que nous avons finalement retrouvé un corps sans vie".

La déflagration et l'incendie qui a suivi ont également touché les habitations voisines blessant au moins deux personnes. "C'est vraiment la faute à pas de chance" se désole le bourgmestre Frédéric Deville, "Si la voiture avait tapé 30 centimètres plus à gauche ou plus à droite, les choses auraient pu en rester là".

Ce matin, la plupart des habitants ont déjà pu réintégrer leur domicile. La rue Sant-Hubert devrait encore rester fermée à la circulation toute la journée de ce lundi.