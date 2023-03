Ciney : un futur boulevard urbain financé par les fonds FEDER

Ciney vient de recevoir des fonds FEDER pour rénover une importante artère située au nord-est de la ville. Concrètement, le projet évalué à un peu plus de 5 millions d’euros va être financé par l’Europe et la Région wallonne à hauteur de 90% .

Le futur boulevard urbain se situera au niveau de l’avenue Schlogel et de la rue Saint Gilles. L’axe reliera le centre à la future extension du parc d’activité Condrolys. "Au niveau de la mobilité c’est clairement une amélioration énorme pour les Cinaciens ! ", se réjouit le bourgmestre Frédéric Deville. " Ça permet à ceux qui habitent en périphérie de se rendre facilement dans le centre en voiture à vélo ou à pied ou pourquoi pas en trottinette ou avec une poussette. Ça permet aussi aux habitants du centre de se déplacer vers les espaces commerciaux périphériques et vers le zoning ! ".

L’actuelle voirie est exclusivement dédiée à la voiture. Elle sera remplacée pas une voie de circulation dans chaque sens pour les automobilistes avec de part et d’autre des pistes cyclo piétonnes. La volonté est aussi d’aménager des zones verdurisées et des parkings.

Ce projet s’inscrit dans le cadre plus large d’une réflexion autour de la mobilité à Ciney. Un enjeu d’autant plus important que la population ne cesse d’augmenter : " Il y a énormément de projets immobiliers en cours", rappelle l’échevin des travaux Anne Pirson. " La croissance démographique est déjà là mais on sait qu’elle va encore s’accentuer dans les prochaines années et nous devons nous y préparer! "

Le chantier devrait commencer au plus tôt en 2025 et durer 2 ans.