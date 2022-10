Ciney Puces et Antiquités ces 7, 8 et 9 octobre

Chaque exposant professionnel met à cœur de proposer des objets de qualité, des objets étonnants, voire insolites : mobilier, horlogerie, argenterie, orfèvrerie, art religieux, art populaire, bijoux anciens et joaillerie contemporaine, peintures, verrerie et cristallerie, collections en tout genre et objets vintage… de quoi passer de longues heures à "fouiner" en vue de trouver votre bonheur ! Sachez encore qu’un expert professionnel sera présent durant les trois jours de la foire.

François Laloux est le directeur de Ciney Expo. Il nous en dit plus sur ce rendez-vous pour amateurs de brocante et de belles antiquités.