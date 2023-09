Ciney : on rebat (une fois de plus) les cartes en vue des élections 2024

La saga politique se poursuit à Ciney. Alors qu’il y a quelques jours l’ancien bourgmestre Jean-Marie Cheffert annonçait vouloir maintenir une liste MR et la mener, celui-ci a finalement décidé qu’il ne se représenterait pas pour 2024 : " Je suis écœuré par tout ce qui se passe à Ciney pour l’instant. On est vraiment dans la médiocrité. C’est de la politique de bac à sable ! Dans ce contexte je préfère me retirer. " Son colistier Fredérick Botin se retrouve donc seul à la barre des libéraux. Ce dernier pourrait éventuellement se rapprocher de Frédéric Deville; un scénario qui est toutefois encore très loin d’être confirmé. " A Ce stade, je n’ai encore pris aucune décision ", précise Frédérick Botin. " Je peux déjà vous dire que nous ne nous lancerons pas dans la course avec Ecolo vu nos divergences d’idées mais pourquoi par lancer une liste MR ? On peut aussi réfléchir à un projet commun avec Frédéric Deville. Ce qui est sûr, c’est qu’après la tempête, nous avons besoin de calme. Il ne faut pas se précipiter et se donner le temps de la réflexion. "

De son côté, le bourgmestre actuel est actuellement dans une situation délicate. Si un rapprochement avec le MR n’était pas possible, Frédéric Deville pourrait envisager un rapprochement avec le PS qui compte deux échevins au sein du collège. Des contacts informels avec Pierre-Yves Dermagne ont d’ailleurs été pris, nous dit-on en coulisse. Par contre, Frédéric Deville ne pourra plus s’appuyer sur les Engagés. Suite à son éviction sur fond de querelle privée, la première échevine Anne Pirson a annoncé qu’elle lancerait sa propre liste aux côtés des deux échevins Gaëtan Gérard et Laurence Daffe.

Frédéric Deville devra aussi retrouver des appuis au sein de sa propre formation " Intérêts Cinaciens ". Pour rappel, 8 des 11 membres du bureau d’ICI ont démissionné suite à l’éviction d’Anne Pirson qu’ils estimaient injuste et inadéquate. Rappelons que Le bourgmestre avait entretenu une liaison avec la première échevine avait d’être tabassé par le mari de cette dernière. Suite à cette agression, Frédéric Deville avait annoncé sans concertation qu’il éjectait Anne Pirson de sa liste.