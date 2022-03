Ciney : les souverains rencontrent des élèves de l’école d’agriculture

Le roi Philippe et la reine Mathilde sont en visite ce mercredi à Ciney. Au programme : le traditionnel bain de foule vers 11h. Avant cette rencontre avec la population, les souverains se rendront à l’école provinciale d’agriculture et des sciences(EPASC). Cet établissement forme des agriculteurs depuis tout juste 100 ans. Plusieurs élèves vont participer à une table ronde avec le couple royal. L’occasion de parler de leurs rêves, de leurs projets mais aussi des contraintes d’une carrière dans le monde agricole. Lucien fait partie des privilégiés qui pourront s’entretenir avec le roi et la reine. Passionné, il est toutefois conscient qu’il s’oriente vers un métier très prenant : " Evidemment ça prend beaucoup de temps. Ce ne sont pas des journées qu’on commence à 8h et qu’on termine à 16 mais c’est une passion, alors on ne compte pas ! "

Ce métier très exigeant a beaucoup évolué en un siècle. Hélène veut travailler dans la ferme familiale et elle le sait, il faut se former : " quand j’aurai mon diplôme de secondaire, je voudrais m’orienter ensuite vers un bachelier en agronomie à Ath et pourquoi pas faire la passerelle et devenir bioingénieur. La formation c’est important et ça nous permet de faire de bons choix dans le cadre de la gestion de notre exploitation. Il faut tout faire pour éviter une faillite, ce qui ruinerait notre rêve ! "