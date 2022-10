Ciney : du logement et un parc urbain sur le site de l’ancien stade Lambert

L’avenir de l’ancien stade Lambert se dessine enfin à Ciney. Un futur parc habité va voir le jour sur cette zone de 13.000 m². Une centaine de logements seront répartis sur trois immeubles avec notamment 22 appartements adaptables pour les seniors. Coté mobilité, le centre-ville n’étant pas très loin, des aménagements sont notamment prévus pour favoriser l’usage du vélo: mise à disposition de locaux adaptés dans chaque immeuble et stationnements sécurisés au sein du parc. Un terrain multisport verra également le jour ainsi que différents aménagements pour les loisirs : il est question d’un skatepark, d’un espace fitness mais aussi d’un terrain de pétanque ou d’un pumptrack, un circuit pour les BMX et les VTT. Le chantier piloté par la société Thomas et Piron devrait normalement être lancé début 2024 et durer 3 ans. Par la suite le quartier des Capucins, adjacent au parc, devrait également être réaménagé.