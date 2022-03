"Cinérameuf", le podcast qui explore les films cultes avec un angle féministe

"Titanic", "Thelma et Louise", "Virgin Suicide", "Dirty Dancing"… Le podcast "Cinérameuf" vous propose de revenir sur des films cultes de l’histoire du cinéma, en proposant un point de vue féministe sur ces œuvres.

C’est en regardant son film préféré, "Titanic", qu’Alice Creusot a eu l’idée de créer le podcast "Cinérameuf" explique la podcasteuse au site Madmoizelle : "Je me suis dit : ce film a fait un des plus gros nombres d’entrées dans le monde pendant longtemps, il a coûté énormément d’argent et d’investissement humain, et je crois qu’il est fondamentalement féministe. Peut-être pas volontairement, mais c’est quand même un film sur les inégalités. C’est un bateau dans lesquels les gens sont répartis selon leurs classes sociales, où les privilèges sont apparents même face à la mort, et je crois qu’il n’y a rien d’anodin à ce que Cameron choisisse une femme pour personnage principal. Une femme privilégiée, qui subit aussi des inégalités au sein de sa propre classe. Je me suis dit qu’on n’en parlait pas assez, et j’ai eu envie de le faire ! "

L’idée de prendre des films accessibles et que tout le monde a vu comme objets d’analyse, ça rend accessible un discours féministe et militant.

Dans chaque épisode, Alice Creusot est accompagnée d’un.e chercheur.se spécialiste de la thématique ou de l’œuvre comme Sabrina Bouarour, réalisatrice et productrice, dont la thèse, soutenue en 2018, s’intitule “Les masculinités dans les films musicaux et les mélodrames de Jacques Demy et Vincente Minnelli” ; Alice Pember, spécialisée en philosophie féministe et dont la thèse s’intitule “The Politics of the Dancing Girl in Contemporary Cinema” ; Anna Backman Rogers, maîtresse de conférences en culture visuelle et féminisme à l’université de Gothembourg et autrice de l’ouvrage “Sofia Coppola : The Politics of Visual Pleasure” (2018).

Voici le programme de la (trop courte) première saison :

Épisode 1 : Thelma et Louise, démystifiées

Épisode 2 : Virgin Suicides, le procès du regard masculin ?

Épisode 3 : Titanic, naufrage du patriarcat

Épisode 4 : Dirty Dancing, the time of her life

Épisode 5 : Les Demoiselles de Rochefort, des femmes et des “demy-hommes”

"Il s’agit d’un podcast d’analyse, donc je vous suggère de regarder les films avant d’écouter l’épisode, sinon je vais vous spoiler" précise l’autrice du podcast en début d’épisode. Pour chacun des films décortiqués, Alice Creusot propose des liens avec des thématiques importantes du féminisme actuel : suivi des agressions sexuelles, avortement clandestin, féminicide…

"Cinérameuf" a pu voir le jour grâce à un concours Deezer qu’Alice Creusot a remporté. Suivez "Cinérameuf" sur Instagram pour ne rater aucune sortie et info sur ce podcast.