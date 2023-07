Cinéma : qu’est-ce qu’un "nanar" et pourquoi ce genre de film est-il génial à regarder ?

Marine Laboury est rédactrice et chroniqueuse cinéma, active sur plusieurs plateformes, notamment dans le podcast Popcorn Club. Dans le nanar, elle adore ce côté esthétique du ringard et ce culte du nul.

"Je trouve ça incroyable de pouvoir s’en moquer, mais s’en moquer de manière hyper tendre. Et de s’en moquer notamment en groupe, parce que c’est un truc qu’on regarde entre potes, ça n’a aucun sens de regarder ça tout seul. C’est vraiment un moment de partage qui est important".

Pour Vincent Tozzini, co-créateur du podcast Popcorn Club et co-organisateur de l’événement Nanarliège, déclinaison belge de La Nuit Nanarland parisienne, le nanar est génial d’abord parce qu’il est une formidable expérience de découverte collective. "Et puis, parce que, quand on les découvre, on a vraiment l’impression d’être un explorateur, parce qu’on est typiquement dans les fonds de rayons des vidéoclubs".