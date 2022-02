Cinéma + pop corn pour moins de 10 euros ? Oui, mais où ?

Beau défi à relever. Pour mettre toutes les chances de son côté, Luana a sélectionné des cinémas qui étaient considérés comme les moins chers du pays. Tout d'abord, elle s'est rendue à Gedinne, à la frontière française, et y a trouvé un petit cinéma de quartier. Total ici de 9€ pour la place de cinéma et un petit pop-corn. Déjà une première victoire au cinéma de Gedinne. Ensuite, Namur au cinéma Caméo. Le prix de la place est de 8€, mais chez eux, il est interdit de manger dans la salle, donc, pas de pop-corn disponible. Puis, le Ciné-Centre de Rixensart: l'entrée est à 6€ et le pop-corn est à 3€. Après, direction le cinéma Wellington à Waterloo: 6,50€ pour la place. Et pour les pop-corn 3€. Pour Waterloo: un total de 9,5€. Et à Bruxelles ? Au Stockel, cinéma le moins cher de la région, le montant est de 10€.

Attention, à part à Waterloo, dans tous ces cinémas, il faut payer en cash.