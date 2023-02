Cinéma : plusieurs films qui valent le déplacement ce mercredi !

Alors ce n’est pas son film le plus émouvant ni le plus spectaculaire, la mise en image est classique et modeste. Le registre ici est celui de l’intime et des blessures de l’enfance. Les plus cinéphiles s’amuseront à décoder les références de Spielberg à sa propre filmographie mais le plus touchant, le plus emballant dans The Fabelmans, c’est son regard sur le pouvoir du 7ème art pour s’échapper de la réalité, pour ré-enchanter le monde. En découvrant le cinéma avec la complicité de sa tendre maman, notre héros découvre une façon prendre le contrôle : s’il peut diriger des objets, des personnages, alors il peut maîtriser ses émotions et le déroulement de sa vie. Le cinéma est aussi dépeint dans The Fabelmans comme un acte thérapeutique, un pansement pour s’affirmer et communiquer avec les autres. Au final ce film doux-amer est autant une ode au 7ème art qu’un message débordant d’amour du cinéaste pour ses parents et ça, c’est très émouvant !

A pointer parmi les nouveautés de la semaine, Crazy Bear, l’ours fou, le titre original est plus éloquent, c’est Cocaïne Bear ! Un film complètement déjanté d’après une histoire vraie rocambolesque, un fait divers qui a eu lieu dans le Kentucky en 1985 : un ours avait été retrouvé mort d’une overdose de cocaïne au milieu d’une quarantaine de sachets qui contenaient à l’origine 35 kilos de drogue ! Ils auraient été balancés d’un avion par un trafiquant. La version cinéma s’affranchit de la réalité et fait de cet ours cooké un tueur qui brutalise salement les humains qu’il croise sur son passage ! Crazy Bear c’est une comédie policière dopée à l’humour noir avec une petite dose de film d’horreur aussi. Pensez au genre de film que vous pourriez voir au Biff, au festival du film fantastique de Bruxelles ; à l’écran beaucoup d’hémoglobine, de jambes déchiquetées et de cervelle étalée avec un mauvais goût assumé, c’est aussi l’un des derniers films du regretté Ray Liotta. Au-delà de cette histoire farfelue, Crazy Bear prétend porter un regard critique sur la lutte contre les narcotrafiquants… Perso, j’y ai surtout vu un délire de sale gosse à prendre au 15ème degré, à conseiller surtout aux amateurs d’humour trash et gore !