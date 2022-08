Cinema Paradiso est le portrait nostalgique du cinéma et de la Sicile. Nous sommes dans les années 40, Toto est un gamin issu d’une famille pauvre ; il vit avec sa mère et sa sœur. Dans le village sicilien, c’est le curé qui gère la salle de cinéma paroissiale. Il visionne les films avant projection et fait couper les scènes impudiques.

Émerveillé par le cinéma, Toto essaie d’assister en cachette aux séances et tente de voler les morceaux de pellicule aux images censurées. Il se lie d’amitié avec Alfredo le projectionniste, interprété par Philippe Noiret.

Devenu adulte, Toto quittera la Sicile. Il revient après le décès d’Alfredo, et découvre une bobine de film qu’il lui avait laissé en héritage : celle qui contient les montages de tous les baisers censurés.