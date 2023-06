Cinéma : le prix LUX du public européen décerné à Close du Belge Lukas Dhont

Dans ce film tourné à hauteur d’enfants, deux garçons vivent une amitié fusionnelle, bouleversée par l’entrée au collège et les regards de leurs congénères. Pour Lukas Dhont, "tous les films sélectionnés parlent, chacun à leur manière, de nous en tant qu’humains, de nos paradoxes et de nos constances, de notre besoin de magie, d’intimité, de notre besoin de nous réinventer et de trouver notre place. Ce sont aussi tous des films européens, donc j’éprouve un sentiment profond pour ce prix", a souligné le Gantois, dont le film comme les quatre autres ont été sous-titrés par l’organisation dans les 24 langues officielles de l’UE.

À la tribune, Lukas Dhont a déploré les annulations, tout récemment, de deux projections de son film en Bulgarie, dues à des agressions homophobes. Il a demandé à la Commission européenne de poursuivre devant la justice de l’Union, comme elle le fait pour la Hongrie, l’Italie dont la Première ministre d’extrême droite, Giorgia Meloni adopte des positionnements anti-LGBTQI +.