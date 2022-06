Cinéma : La Ruche – C’est Magnifique

Après le festival de Cannes, le cinéma de chez nous continue de séduire ! Coup de cœur pour un film belge : ''La Ruche''

Premier long métrage du namurois Christophe Hermans. Les qualités de directeur de casting et de réalisateur de documentaire permettent au cinéaste de nous offrir une tranche de vie qui sonne juste dès la première seconde, grâce aussi à ses actrices investies. La ruche, c’est un appartement, ou je devrais plutôt dire : un nid, un refuge pour 3 jeunes sœurs et leur maman. Une maman aux humeurs contrariées qui souffre de bipolarité, une maman défaillante au bord du gouffre, toujours à deux doigts de péter les plombs. Par loyauté, les filles ne disent rien à personne, elles gèrent leur quotidien et leur mère le mieux qu’elles peuvent entre violence contenue et affection inaltérable. Il y a beaucoup de pudeur dans ce récit qui déploie un amour très fort entre des sœurs. On est transportés dans cette intimité grâce à la mise en scène naturaliste et au sentiment de complicité nourri par des actrices fantastiques ! La maman torturée c’est l’excellente Ludivine Sagnier, et parmi les deux ados, deux jeunes visages du cinéma belges, deux actrices très prometteuses, remarquées dans les séries, respectivement : Ennemi Public et La Trêve : c’est Mara Taquin et Sophie Breyer ! En plus, ''La Ruche'' a été tourné à Liège et j’ai adoré le regard posé sur la cité Ardente !