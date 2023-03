Cinéma : La 12e cérémonie des Magritte, le 7ème art made in Belgium

Après les César et avant les Oscar : Les Magritte du cinéma, la cérémonie qui récompense le meilleur du cinéma belge.

''La nuit du 12'' devrait très logiquement remporter le prix du meilleur film étranger. Bouli Lanners et Virginie Efira ne devraient pas, non plus revenir les mains vides. Bouli Lanners dont le dernier film en date comme réalisateur, ''Nobody Has To Know'', est en lice pour 7 Magritte.