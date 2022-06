Cinéma : Jurassic World - Nowhere Special

Je n’ai pas d’autre grand divertissement à vous proposer, c’est vers un cinéma plus intime que je vous emmène avec Nowhere special. On est dans le registre de l’émotion avec l’histoire d’un papa célibataire de 35 ans qui se sait condamné par la maladie. Il est en quête d’une famille d’accueil pour élever son petit garçon de 4 ans. Il rencontre de nombreux candidats pour l’adoption mais le foyer idéal ne semble pas exister… et pourtant il va bien falloir prendre une décision…

Sans tirer sur la corde sensible alors que le sujet est sur le fil, Nowhere special réussit à ne pas être larmoyant mais juste hyper touchant et rempli de bienveillance.

La justesse du duo d’acteurs est remarquable, on croit à la complicité entre ce petit garçon et ce papa inquiet. Un papa incarné par le charismatique James Norton, l’acteur britannique dont tout le monde parle depuis quelque semaines, depuis que les bookmakers ont fait de lui le numéro sur un sur la liste des comédiens susceptibles d’incarner le prochain James Bond ! Ce film, c’est l’occasion de le découvrir tout en sensibilité et en retenue avant que sa carrière n’explose, car, retenez ce nom, c’est l’un des futur grands du cinéma anglo-saxon : James Norton.

Avec les visites chez ces couples, ces familles d’accueil, on découvre différentes envies d’être parents, différentes façons d’éduquer, de transmettre, c’est la notion de parentalité dans toute sa diversité qui est abordée, le thème du deuil aussi : comment on explique cette situation à un petit bout de 4 ans ? Nowhere Special est un film délicat et sensible qui pose un regard bienveillant sur ses personnages, un film modeste qui vous touchera en plein cœur !