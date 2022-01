Cinéma, gastronomie et design !

Vous connaissez sans doute Stephan Streker comme expert en football. Mais la vraie vie de Stephan, c’est le cinéma. Et on peut dire qu’il crée l’événement avec son dernier film : "L’Ennemi". Stephan Streker a dirigé Jérémie Renier dans ce drame psychologique très réussi. Et Frédéric Deborsu a accompagné Stephan lors de la présentation très glamour du film à Paris, sur les champs Élysées carrément. Reportage exclusif !