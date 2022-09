Cinéma français : les 2 coups de cœur de Cathy Immelen

Autre coup de cœur est aussi dans le registre de l’émotion ''Les Enfants des Autres'', voici sans doute l’un des films qui m’a le plus marquée cette année, déchirant mon cœur en tout petits morceaux !

La semaine dernière j’évoquais la sortie de ''Revoir Paris'' avec Virginie Efira au sommet de son art dans la peau d’une survivante des attentats. Je n’imaginais pas qu’elle allait m’émouvoir encore plus dans un rôle que je considère comme le plus remarquable de sa filmographie. ''Les Enfants des Autres'' c’est le portrait presque banal mais percutant de justesse d’une femme d’une quarantaine d’années qui navigue entre son désir d’enfant, une horloge biologique qui s’affole, et son amour pour un père séparé qui ne souhaite plus d’enfant. Tout en subtilité et en sous-texte, ce film doux-amer évoque la position délicate de se retrouver beau-parent quand on n’est pas parent soi-même. Entre envie de transmettre de l’amour à un enfant et ce sentiment d’être parfois mis de côté, l’authenticité des situations parlera aux parents de familles recomposées. Et puis ''Les Enfants des Autres'' c’est aussi le portrait délicat et sensible d’une femme moderne : amoureuse, lumineuse, complexe et libre. Et je le répète, Virginie Efira nous offre une sublime et inoubliable prestation dans ce grand film tout simple mais si juste qui m’a littéralement terrassée !