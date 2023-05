Cinéma français : Adèle Haenel claque la porte du 7e art, dénonçant la "complaisance" du milieu vis-à-vis des agresseurs sexuels

Trois ans après qu’elle a quitté la salle des Césars pour s’opposer au sacre de Roman Polanski, rattrapé par des accusations anciennes de viol, l’actrice du "Portrait de la jeune fille en feu" ou des "Combattants" veut "dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et […] la manière dont ce milieu collabore avec l’ordre mortifère écocide raciste du monde". "Dans un contexte de mouvement social historique, on attend de voir si les pontes du cinéma comptent – comme les sponsors de l’industrie du luxe – sur la police pour que tout se passe comme d’habitude sur les tapis rouges du Festival de Cannes", poursuit-elle, à une semaine de son ouverture. "Remplir de vent l’espace médiatique a un but, celui de rendre l’ordre bourgeois aussi naturel que le bleu du ciel et de rendre inaudibles, marginales, les voix de celleux qui organisent la résistance […]. Continuer de rendre désirable ce système est criminel", ajoute-t-elle. "Mais elles et eux toustes ensemble pendant ce temps se donnent la main pour sauver la face des Depardieu, des Polanski, des Boutonnat", ajoute Adèle Haenel, citant le célèbre acteur, le réalisateur et le patron du Centre national du cinéma (CNC), tous accusés de violences sexuelles qu’ils contestent.