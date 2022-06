Cinéma : Everything Everywhere All At Once – Bullet Train – Nope + d’autres films à voir cet été

Avant de prendre vos quartiers d’été, voici mes ultimes conseils pour nous donner envie d’aller au cinéma pendant les vacances : un peu déséquilibré avec des films familiaux, des films pour ados au mois de juillet, l’action et l’horreur ce sera plutôt pour le mois d’août.

Les blockbusters de l’été ils sont en fait déjà sortis en salles, le cinéma prend toujours un peu d’avance dans le calendrier. Difficile pour des potentiels blockbusters d’affronter le trio de tête actuel : Elvis, Jurassic World et Top Gun, donc on retient les films à grands spectacles pour la deuxième moitié de l’été, en juillet : on vise un public plus jeune pour fêter la fin des examens et démarrer les vacances. On a déjà le ''Buzz l’éclair'' de chez Pixar sorti il y a deux semaines et la semaine prochaine ce sera au tour d’une autre saga d’animation très populaire auprès des plus petits de nous offrir une 'origin story' : ''Les minions 2'', qui revient sur la jeunesse du méchant pas si méchant Gru. La semaine prochaine aussi : un super-héros Marvel avec le 4e volet des aventures de Thor, le dieu nordique. Un Marvel fun, qui ne se prend pas trop au sérieux et qui n’accumule pas trop de scènes d’action inutiles, parfait pour les ados et les grands ados. Toujours dans un registre familial et grand public mi-juillet c’est le retour de Ducobu de et avec Elie Semoun et on aura droit aussi au nouveau film d’Olivier Baroux, le "O" de "Kad et O" ! Le réalisateur de la saga des Tuche devrait encore cartonner, à défaut de marquer l’historie du 7e art avec ''Menteur'', en tête d’affiche : les sympathiques humoristes Artus et Tarek Boudali. Je fonde un peu moins d’espoir de réussite dans la catégorie comédie française qui cible un public âgé avec ''Maison de retraite 2'', le premier volet, déjà avec Thierry Lhermitte et Michèle Laroque se rapprochait plus du nanar que de la pépite, idem pour ''Les vieux fourneaux 2'' qui débarquera au mois d’août, toujours avec Pierre Richard, Eddy Mitchell et Bernard Lecoq. Mais il y a du public pour ce genre de films et clairement, il y aura bien plus intéressant à voir au ciné cet été.

Notamment le 20 juillet : ''Everything Everywhere All At Once'' c’est le titre du film !

Une œuvre hybride, inclassable, qui fait le buzz aux Etats-Unis où il est déjà sorti, c’est la pépite indé qu’il faudra avoir vu pour être branché cet été. Impossible de vous résumer l’intrigue qui se déroule dans le multivers, dans des univers parallèles. Le registre c’est du fantastique métaphysique, pensez à un épisode de la série dystopique ''Black Mirror''. C’est sans doute le film le plus fou et le plus audacieux de l’année. Ne le loupez pas le 20 juillet, il y a Michelle Yeoh et Jamie Lee Curtis au casting.