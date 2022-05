Cinéma : En direct du Festival Cannes avec la venue de Tom Cruise !

Mais l’événement à Cannes c’était bien sûr la venue de Tom Cruise ! On en a parlé partout !

Top Gun Maverick, la suite du Top Gun sorti il y a plus de 30 ans, débarque en salles aujourd’hui en Belgique ! Un film dont la sortie est repoussée depuis deux ans et qui avait donc besoin d’un coup de pouce médiatique. Et on peut dire que ce focus médiatique, le festival l’a littéralement servi sur un plateau d’argent à Tom Cruise !

Il a fait un saut de puce à Cannes, il n’a pas donné d’interview à la presse mais le festival avait organisé une rencontre, une leçon de cinéma ouverte à tous ! Un moment étrange : Tom Cruise a parlé tout seul pendant 45 minutes, pauvre journaliste qui avait préparé ses questions…

Tom Cruise très sympathique mais qui radote, une sorte de campagne de marketing où il est venu rappeler à quel point il adore le cinéma, sur Grand écran, il ne jouera jamais dans un film plate-forme. Il a clamé son amour aussi de tous les métiers techniques (il aime beaucoup les lentilles…), une passion aussi pour le cinéma d’auteur, l’histoire du cinéma tout court.

Fun fact : il y avait un montage hommage en introduction avec ses meilleurs rôles et ses scènes les plus marquantes, pas une seule image de Jour de Tonnerre ou Eyes Wide shut avec Nicole Kidman

On sent que le festival fait la cour aux Américains pour espérer damer le pion dans les années à venir au festival de Venise car il a été reçu comme un dieu avec un éloge un peu exagéré par le délégué général du festival Thierry Frémaux, il a même reçu une palme d’honneur spéciale ainsi que des avions de la patrouille de France qui ont survolé La croisette (pas top top pour un festival qui se veut " écolo ")

Concernant le film Top Gun, c’est un excellent blockbuster !!! Il vaut mieux avoir vu le premier pour comprendre les enjeux puisque Tom Cruise va devenir l’instructeur du fils de son partenaire, de son wing man, décédé dans le premier épisode. Beaucoup d’hommages et de clin d’œil !

Apparition très émouvante de Val Kilmer, diminué depuis son cancer du larynx

Les cascades et plans dans les avions sont très impressionnantes, la technologie actuelle permet de véritables prouesses, des scènes à couper le souffle

Scénario convenu mais l’aspect divertissant fonctionne (ravie de moins sentir le côté patriotique, très présent dans le premier), bande-son très années 80 aussi ! je vous le conseille !