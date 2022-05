Bravo aussi à Bilall Fallah et Adil El Arbi qui sont sélectionnés en séance de minuit ils ne briguent donc pas un prix. Le duo de réalisateur belge ne chôme pas depuis le succès planétaire de leur ''Bad Boy 3''. Ils font en tout cas le grand écart entre leur série Disney ''Miss Marvel'' qui débarque dans quelques semaines et ''Rebel'' qu’ils présentent à cannes : une production plus modeste, plus intime aussi. Leur sujet : la radicalisation de jeunes belges partis en Syrie. Je suis certaine que leur point de vue va être très pertinent sur la question.