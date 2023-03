Cinéma : deux films français particulièrement touchants

Le premier : La Chambre des merveilles avec Alexandra Lamy dans le rôle principal

Ce film est l’adaptation d’un best-seller ; l’histoire d’une maman célibataire très prise par son travail. Un jour, alors qu’il faisait du skate-board, son fils est percuté par un camion et plonge dans le coma. En rangeant la chambre de son ado, elle tombe sur son journal intime, un petit carnet dans lequel il a noté tout ce qu’il rêvait de faire. Persuadée que ça aidera son enfant à se réveiller, la maman décide de cocher toutes les cases de cette liste en réalisant les rêves de son fils ! Ça va de nager avec les baleines à obtenir une dédicace de son auteur de manga préféré, jusqu’à réussir à toucher les seins de sa prof de math !

Le contexte du film n’est pas léger, on parle d’un enfant entre la vie et la mort mais il faut voir "La chambre des merveilles" comme une fable, un conte qui rend hommage à l’amour maternel, à toutes ces choses complètement dingues que des parents sont capables de faire pour leur enfant. C’est aussi le portrait d’une maman qui découvre les passions de son fils et qui s’ouvre au monde. Le récit n’est pas toujours réaliste, on est plus dans le registre de la fantaisie mais la réussite du film tient au dosage subtil entre légèreté et gravité, rire et émotions, et surtout, la magnifique performance d’Alexandra Lamy en mère courage, elle est bouleversante ! Du rire et des larmes pour "La chambre des merveilles", un feel-good movie lumineux et fantasque.