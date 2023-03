Cinéma : deux ambiances rétro vintage avec François Ozon et Neil Jordan

Ambiance vintage avec notamment, le nouveau film de François Ozon, le réalisateur français qui tourne plus vite que son ombre est déjà de retour avec une comédie vintage qui s’intitule ''Mon Crime''.

On est dans la lignée de ses succès populaires stylisés un brin loufoques comme ''Potiche'' et ''8 Femmes''. ''Mon crime'' est adapté d’une pièce de théâtre de boulevard des années 30, signée Louis Verneuil. Le look du film est totalement rétro/technicolor et joue avec les codes du cinéma de l’entre-deux-guerres. L’histoire elle, charrie des thèmes hyperactuels et est centrée sur le destin de deux jeunes femmes sans le sou à Paris. Elles sont incarnées par la relève du cinéma français : Nadia Tereszkiewicz qui vient tout juste de remporter le César du meilleur espoir féminin et Rebecca Marder de la comédie française, révélée elle par le biopic sur Simone Veil ou elle l’incarnait dans ses jeunes années. Dans mon crime elles sont respectivement Madeleine et Pauline. Madeleine est une comédienne sans rôle et Pauline une avocate, sans client. Madeleine est accusée du meurtre d’un producteur de cinéma qui a tenté d’abuser d’elle. Son amie, Pauline, va prendre en charge sa défense lors d’un procès très médiatisé… Les deux jeunes femmes comprennent vite que ce procès pourrait se transformer opportunité : devenir riche et célèbre en se la jouant pauvre petite victime. Où quand les femmes s’allient et retournent contre les hommes, les stéréotypes de genre.

François Ozon joue clairement avec les bouleversements et les discours de l’ère post-me-too mais il ose aussi, en souligner les abus, tout en louant la sororité, c’est très fort et assez rafraîchissant d’être aussi politiquement incorrect aujourd’hui. Sous une allure légère et une théâtralité artificielle revendiquée, ''Mon crime'' est plus subtil qu’il n’en a l’air. Mais surtout, je retiens les bonnes répliques qui fusent et les rebondissements qui s’enchaînent façon grand film hollywoodien de l’âge d’or de la Screwball comedy. Le résultat est vraiment jubilatoire si on arrive à passer outre le caractère très théâtral du jeu de certains acteurs qui cabotinent joyeusement comme Fabrice Luchini et Dany Boon, exotiquement affublé d’un accent marseillais. Il y a aussi les excellents André Dussollier et Isabelle Huppert au casting. ''Mon crime'', voilà un film loufoque au casting de luxe, un vaudeville parfois kitsch mais diablement bien rythmé. On sent que les acteurs s’amusent… Et nous aussi !