Cinéma : De l’Irlande à la France, 2 gros coups de cœur pour Cathy !

''Les Banshees d’Inisherin'' un des grands favoris des Golden Globes avec le nombre record de 8 nominations !

C’est vrai que c’est un titre pas évident à retenir. L’histoire nous plonge dans l’Irlande des années 20. Inisherin, c’est le nom de la petite île où se déroulent les événements et les Banshees, ça fait référence à une créature mythologique du folklore irlandais. Ça nous donne tout simplement, ''Les Banshees d’Inisherin'' le nouveau film de Martin McDonagh, un réalisateur qui avait déjà marqué les esprits avec ''Bons Baisers de Bruges'' en 2008, et surtout, en 2017 avec ''Three Bilboards (Les Panneaux de la Vengeance) primé aux Oscars et aux Golden Globes. Cinéaste amateur d’humour noir, son cinéma possède une écriture bien singulière avec des personnages décalés que ne renieraient pas les frères Coen et une utilisation de l’absurde qui fait terriblement penser à du Becket. Pour son nouveau film, Martin McDonagh retrouve son acteur fétiche, son compatriote irlandais, Colin Farrell qui n’a pas volé son prix d’interprétation à Venise pour ce rôle qui est l’un des plus beaux, les plus touchants de sa filmographie, il est époustouflant de bout en bout. Il incarne un insulaire un peu simple d’esprit. Il passe son temps au pub avec son meilleur ami, incarné par le grand Brendan Gleeson, un musicien taciturne. Du jour au lendemain, ce dernier annonce à Colin Farrell qu’il ne souhaite plus jamais lui parler, que leur amitié est terminée pour toujours. Abasourdi, Farrell n’accepte pas cette situation et tente par tous les moyens de recoller les morceaux mais ses efforts répétés pour calmer cette brouille qui sort de nulle part, ne font que renforcer la détermination de son ancien ami à couper les ponts. Les événements s’enveniment et vont avoir de terribles conséquences.