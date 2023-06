Cinéma, d’une histoire d’amour toxique à l’homosexualité sous Tatcher et une comédie liant un intellectuel à une rebouteuse

Un couple très inattendu, celui formé par Lambert Wilson et Josiane Balasko dans ''Des Mains en Or'' réalisé par Isabelle Mergault. La rencontre improbable entre un écrivain raffiné, sur le point d’entrer à l’Académie française et une guérisseuse, une rebouteuse même, une femme du peuple amatrice de chansons paillardes. Avec ses mains en or, elle réussit à soulager le grand intellectuel d’un mal de dos très handicapant. Entre ces deux personnages que tout oppose, se tisse une amitié étonnante, avec l’occasion pour eux d’enfin saisir le meilleur que la vie peut leur offrir. Un couple improbable donc auquel on croit peu, la faute à une écriture très caricaturale, voire démago sans oublier une mise en image qui sonne très téléfilm, heureusement, quelques saillies humoristiques bien senties émaillent cette comédie légère sympathique mais oubliable.

''Des Mains en Or'' Synopsis : Philippe est un écrivain reconnu, dont la vie se déroulait sans accrocs : une épouse chirurgienne, un cercle d’amis de haut rang, un manoir parisien… Et surtout, une entrée imminente à l’Académie Française. Sauf que Philippe souffre de terribles maux de dos qui lui empoisonnent l’existence. Lorsqu’il rencontre l’incroyable Martha, qui le récupère après un accident de voiture sur les routes normandes, sa vision du monde change. Avec sa douce folie et ses mains guérisseuses, cette femme qui paraît si libre s’attache surtout à soigner les autres quitte à s’oublier elle-même. Entre ces deux personnages que tout oppose se tisse une amitié étonnante, avec l’occasion pour eux d’enfin saisir le meilleur que la vie peut leur offrir.