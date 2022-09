Cinéma : Cathy Immelen vous conseille ''Moonage Daydream'' le documentaire consacré à David Bowie

A voir : un documentaire musical exceptionnel consacré à David Bowie et un magnifique film qui confirme, une fois de plus, l’immense talent de notre compatriote Virginie Efira !

''Moonage Daydream'' comme la chanson écrite par David Bowie en 1971. Attention, ce n’est pas un documentaire classique, ce n’est pas une biographie linéaire non plus, on pourrait plutôt parler d’une expérience cinématographique qui nous plonge pendant plus de deux heures dans l’univers ou devrais-je dire, les univers artistiques de Bowie. Aux commandes de cette œuvre hybride, Brett Morgen qui nous avait déjà gratifiés des passionnants ''Crossfire Hurricane'' sur les Rolling Stones et ''Montage of Heck'' sur Kurt Cobain. La famille de David Bowie a ouvert gracieusement les portes des archives personnelles du chanteur, à savoir plus de 5 millions de documents, dont de nombreux inédits assemblés de manière impressionniste par le réalisateur. L’ensemble est une immersion hypnotisante dans les différentes facettes du travail d’artiste de David Bowie : poèmes, extraits de films, peintures, coulisses de concerts, avec parfois, on peut le regretter, un manque de remise en contexte qui pourrait perturber ceux qui ne sont pas familiers avec l’univers de Bowie. Ce pêle-mêle abstrait possède une liberté folle mais l’aspect kaléidoscopique peut-être déconcertant car l’approche choisie est plus sensorielle que didactique. Je pense également que la carrière phénoménale d’un immense artiste aussi protéiforme que celle du Thin White Duke ne pouvait se satisfaire d’un film classique, ''Moonage Daydream'', nous emporte, nous décoiffe, c’est un hommage artistique parfois un peu trop pointu mais qui a aussi la bonne idée de disséminer des extraits d’interviews où sont particulièrement mis en avant les positions philosophiques de David Bowie mais aussi son humour pince-sans-rire et ses réponses sans langue de bois. ''Moonage Daydream'', plus qu’un film, une expérience, à conseiller particulièrement aux fans de Bowie qui y retrouveront l’essence même de ses démarches artistiques.