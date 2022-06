Cinéma : Buzz l’Eclair – Incroyable mais Vrai

Une comédie française totalement barrée : ''Incroyable mais vrai'' signée Quentin Dupieux, l’un des cinéastes les plus décalés et les plus fascinants du paysage ciné français :

Vous avez peut-être vu du même réalisateur ''Au Poste'' avec Benoît Poelvoorde, ''Le daim'' avec Jean Dujardin ou ''Réalité'' avec Alain Chabat. Sa marque de fabrique c’est l’absurde, le rire malaisant et les atmosphères rétros qui flirtent avec le fantastique, une mise en scène ultra-réfléchie et des points de départ de scénarios délirants ! Pour Incroyable mais vrai, il retrouve Alain Chabat, dans le film, en couple avec Léa Drucker. Ils achètent un pavillon de banlieue qui abrite une curieuse trappe au sous-sol. Elle cache en un tunnel qui va bouleverser leur existence. Mais quels sont ses effets ? Ne comptez pas sur moi pour vous en dire plus, ça fait partie du plaisir de spectateur que de découvrir l’idée de folle de Dupieux ! Tout ce que je peux vous dire c’est que ''Incroyable mais vrai'' est aussi hilarant que mélancolique, il évoque hyper subtilement le machisme toxique et les injonctions de beauté et de jeunesse que la société impose aux femmes. Ça aurait été un film parfait si Dupieux n’avait pas expédié sa fin comme d’habitude, on reste sur sa faim justement alors que l’ambiance étrange si prenante et les acteurs tellement convaincants m’avaient vraiment embarquée, puis patatras, ça se casse un peu la figure, ça gâche un peu le plaisir…