Cinéma belge : dans les coulisses de "Falsch", le premier long-métrage des frères Dardenne

C’est en 1986 que les frères Dardenne réalisent l’adaptation d’une pièce de théâtre se penchant sur le dernier survivant d’une famille juive exterminée par les nazis.

On se replonge dans les coulisses du tournage du film et plus précisément dans une scène qui se déroule la nuit dans les halls de l’aéroport d’Ostende où l’actrice de "Game of Thrones" Michelle Fairley et le réalisateur belge Bouli Lanners présenteront ensemble leur nouveau film "Nobody Has To Know" au festival du film d’Ostende en mars prochain.

C’est là, dans la cité côtière qu’un avion atterrit et sort un homme, Bruno Cremer. Le comédien incarnera le personnage de Joe, dernier survivant de la famille juive Falsch.

Falsch est la plus moderne et plus tourbillonnante des pièces de René Kalisky. Elle met en scène les survivants d’une famille juive allemande décimés par les nazis à Berlin. Mort et vivants entament ici d’étranges retrouvailles auprès du père mort à Auschwitz. Dans cette œuvre rythme et rite confrontent les doubles avec une violence frisant l’insoutenable. Tout un débat autour des années 38 à Berlin, décisions qui ont été prises une zone juive de l’époque. Ceux qui ont décidé de rester et d’autres qui ont fui l’Allemagne.

