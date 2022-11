Cinéma : beaucoup de films français en salles cette semaine !

C’est une comédie intimiste et spirituelle dans tous les sens du terme ! On rit, bien sûr, beaucoup, Gad Elmaleh est très fort en punchlines mais on s’interroge aussi, sur notre propre rapport à l’héritage familial et aux traditions et enfin, l’émotion est aussi au rendez-vous ! Les parents de Gad sont particulièrement touchants, dans leurs démonstrations d’amour comme dans leurs réactions parfois excessives. Bercé la musique envoûtante d’Ibrahim Maalouf, le ton est à des années-lumière du registre habituel de l’humoriste, et semble marquer un nouveau virage dans sa carrière. " Reste un peu " est un film sensible et profond, une belle déclaration d’amour aux racines et à la famille, tout en pudeur et sans jamais être donneur de leçon ! On ne peut être qu’ému face à la sincérité de la démarche, une véritable ode à la tolérance !

La tolérance est également au cœur de deux autres sorties ciné made in France.

Le premier s’intitule "Les femmes du square", une comédie rythmée et sympathique qui s’intéresse aux nounous d’origine africaine qui s’occupent des enfants des beaux quartiers. Bien souvent exploitées et sans ressources juridiques, nous suivons le destin de plusieurs jeunes femmes qui vont mettre en place quelques astuces pour s’échapper de cette précarité. Voilà un feel-good movie un peu simpliste mais avec des personnages attachants et un sujet très peu traité au cinéma.