Cinéma : 2 titres de rêve pour 2 films très opposés, ''Babylon'' et ''Les Cyclades''

''Babylon'' prend la forme d’un film choral démesuré et suit la destinée de différents personnages comme une star du muet sur le déclin, ça, c’est Brad Pitt ou une jeune actrice montante terriblement ambitieuse, incarnée, elle, par la sculpturale Margot Robbie.

Côté atmosphère, Damien Chazelle s’est surpassé : attendez-vous à vous en prendre plein les yeux pendant 3 heures, ''Babylon'' est un véritable vertige frénétique au rythme surexcité permanent, aussi enthousiasment qu’étourdissant. Il y a des fulgurances exceptionnelles d’effervescence mais aussi des défauts : la virtuosité de la mise en scène nous empêche d’être impliqués émotionnellement dans le destin des personnages. Dans sa confusion, le film perd un peu en saveur ce qu’il gagne en longueur. ''Babylon'' est un mastodonte enivrant et démesuré qui frôle parfois le mauvais goût et la grandiloquence. C’est d’une densité qui frôle l’hystérie, une fresque baroque qui ne nous laisse aucun répit. La reconstitution d’époque est luxuriante au niveau des décors et des costumes, sans oublier l’incroyable partition jazzy survoltée mais sur la longueur, on sature ! Je salue l’extravagance et la mise en scène très inspirée mais ''Babylon'' est bien trop boursouflé et au final ne raconte pas grand-chose de neuf sur le système hollywoodien qui broie autant qu’il émerveille. Un film à voir absolument sur grand écran évidemment. ''Babylon'' : un film démesuré et très ambitieux mais aussi trop long apparemment, à vous maintenant de vous faire votre propre avis.